Les acteurs culturels, qui n’avaient reçu leur part des 2,5 milliards de nos francs offerts par le président de la République lors de la deuxième vague du Covid-19, recevront leur due dans les jours à venir. «Normalement, l’envoi se fera incessamment dans la semaine, autour de jeudi et vendredi», a fait savoir Mme Khoudia Diagne, directrice des Arts, en marge de la rencontre d’information entre Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la communication, et les acteurs culturels pour discuter avec eux des conditions de la reprise de leurs activités post Covid-19. «On avait ouvert une deuxième liste pour les réclamations, je pense que dans cette liste-là ceux qui n’avaient pas reçu pour le premier appui ont eu quand même à envoyer de bonnes cordonnées, de bons contacts pour pouvoir recevoir leur appui», a tenu à préciser la directrice des Arts en direction des artistes qui s’étaient plaints de n’avoir pas reçu leur dû, alors qu’ils étaient inscrits, disent-ils, sur les listes.

Revenant sur les raisons de cet impair, Mme Diagne de s’en expliquer : «on ne parlera pas de manquement parce que s’il y a manquement ce sera de part et d’autre. Parce que tout le travail qui a été fait l’a été sur la base de listes qu’on a reçues des organisations professionnelles. Des listes non actualisées, avec des fois des listes sans numéro de téléphone, on ne peut recourir à un opérateur de téléphonie sans numéro de téléphone», ajoute-t-elle.

«On a une levée des mesures sanitaires restrictives générales mais nous savons que de manière spécifique, des mesures ont été prises pour la fermeture des salles de cinéma et des salles de spectacle. Donc, quand on a levé la mesure relative aux salles, on n’a pas pris une autre mesure spécifique pour l’ouverture de ces salles, c’est pourquoi nous considérons que toutes les salles sont concernées sauf les salles de cinéma et les salles de spectacle», mentionne la directrice des Arts, qui souligne que «la levée de cette restriction se fera incessamment». «Le directeur de la Cinémato­graphie peut vous dire que c’est en assez bonne avancée. Incessamment on va avoir un autre acte qui va permettre à ces salles de cinéma de rouvrir et de travailler», ajoute-t-elle. «Je rappelle que tous les débits de boissons sont ouverts. Donc les hôtels, les bars, les restaurants et même les boîtes nuit, il faut dire que la plupart de nos artistes se produisent dans ces lieux. Les grandes salles comme le Grand Théâtre, le Théâtre national Daniel Sorano, c’est quand même des infrastructures publiques. C’est pour les salles de cinéma qu’il va falloir qu’on porte une attention particulière», renchérit-elle.