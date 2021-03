Dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, l’imam ratib de la grande mosquée vient de recevoir une voiture toute neuve pour ses déplacements. Le président du mouvement Kolda debout (Mkd) veut ainsi moderniser le statut de l’imam. A en croire Abdourahmane Baldé, ce n’est pas honorable de voir toujours l’imam prendre une moto Jakarta ou un taxi pour se rendre à la grande mosquée située à près de deux kilomètres de chez lui. Précisant qu’il s’agit là d’un acte pour permettre à l’imam ratib d’être dans les conditions de mener à bien sa mission religieuse. D’ailleurs, les frais du carburant et la prise en charge du chauffeur sont au compte du mécène. Lors de la cérémonie de réception de ce véhicule, l’imam et ses collaborateurs, qui se sont félicités de ce geste, ont prié pour le donateur et pour une paix définitive dans le pays.

Visiblement ému par cet acte citoyen, l’imam ratib, El Hadji Thierno Alassane Tall, a promis d’en faire bon usage. Dans la même dynamique, Abdourahmane Baldé dit Doura, en compagnie de son équipe, s’active à revêtir les différentes mosquées et chapelles de la capitale du Fouladou. Des opérations de réhabilitation de ces lieux de culte se poursuivent avec la volonté manifeste de rendre attrayantes ces maisons de Dieu. Le Mouvement Kolda Debout appuie ces lieux de culte en les équipant de matériels modernes pour permettre d’accomplir sans trop de difficultés le déroulement des prières. Ces maisons de Dieu avaient aussi bénéficié des appuis en vivres dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce mouvement citoyen investit dans le social et participe à soutenir les religieux à bien mener leurs missions.

D’autre part, le mouvement Kolda Debout participe à donner aux populations, un meilleur cadre de vie avec les dernières pluies qui ont fini de mettre certains quartiers de la commune de Kolda dans des conditions d’enclavement total accentuées par un accès difficile. Pour ce faire, Doura et son équipe ont initié un programme de remblayage des routes et ruelles dans différents endroits par un système cohérent, afin d’éviter d’éventuelles inondations à l’avenir. C’est parce que aussi, certains lieux de prière sont isolés par les eaux pluviales qui ont transformé le relief dans certains quartiers. Aujourd’hui avec cette opération qui a permis de revêtir près de cinq kilomètres de routes, tous les quartiers de la commune sont devenus faciles d’accès. Et là les différents fidèles musulmans ou chrétiens peuvent se rendre à leurs lieux de prière par n’importe quel moyen sans difficultés. Il s’agit des routes et ruelles fortement endommagées par les eaux de pluie et ont toujours été rendues impraticables en période d’hivernage.