C’est le temps des grandes querelles. En conférence de presse ce matin, le G7 a réclamé le limogeage du ministre de la Fonction publique pour dénoncer la non application des recommandations du chef de l’Etat portant dématérialisation des accords signés avec le gouvernement. Alors que le contexte social est en surchauffe, le groupement des syndicats majoritaires reste intransigeant sur ses revendications. «Le système de rémunération doit être définitivement adressé. Ce, d’autant plus que l’Etat qui s’était engagé à ne plus toucher le régime indemnitaire avant sa correction a manqué à sa parole. L’immobilisme dans la gestion de la carrière des enseignants commande le limogeage du ministre de la Fonction publique. Dans la même dynamique, le G7 exige le paiement des indemnités des examens des professionnels. Tous les autres points non encore matérialisés desdits protocole doivent l’être définitivement réglés», tonne Saourou Sène.