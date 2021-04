Alors que la mise sur les rails du Train express régional (Ter) va de report en report, les Grands trains du Sénégal (Gts) comptent démarrer ses liaisons avant la fin de l’année. Le directeur général, Samba Ndiaye, en a donné l’assurance hier, à Rufisque, lors d’une cérémonie de remise de médailles à 29 retraités de la boîte. «Il y a les travaux du Ter qui nous avait obligés à garer nos trains. Les travaux étaient terminés. Aujourd’hui, notre volonté est de faire en sorte que les trains puissent sortir d’ici et qu’on puisse les mettre sur les rails», a-t-il indiqué. «Une fois sur les rails, nous voulons constituer le nouveau hub ferroviaire. Il s’agira en effet de faire en sorte que la ville de Thiès retrouve son lustre d’antan. A partir de Thiès, nous voulons desservir l’ensemble du territoire national», a-t-il poursuivi. M Ndiaye a fait savoir que l’objectif des Gts est de fournir un service de qualité avec des trains et des gares offrant toutes les commodités aux voyageurs et répondant aux besoins des personnes à mobilité réduite. Parlant d’une exploitation progressive, le Dg a annoncé que le baptême du feu des Gts va se faire sur l’axe Thiès-Tivaouane. «C’est le premier axe que nous comptons faire. Ensuite, nous souhaitons, au cours de l’année aussi, desservir la ville de Touba. Le dernier voyage par train sur l’axe de Touba s’est effectué en 2019. Le rail sur cet axe peut être réhabilité très rapidement pour que nous puissions reprendre les voyages à destination de Touba», a-t-il noté. Rendre tous les terroirs plus accessibles et plus attractifs et être présents sur toute la chaîne logistique s’est ainsi assigné comme ambition Samba Ndiaye qui prédit une belle symbiose entre les Gts et le Ter. «La gare emblématique de Diamniadio est celle au niveau de laquelle le Ter va terminer sa destination. A ce niveau, il est important que nous puissions pourvoir le Ter en passagers. Nous allons convoyer les passagers de Thiès vers Diamniadio, afin de leur permettre de regagner Dakar», a-t-il dégagé en perspective.

Mayacine Camara, secrétaire d’Etat en charge du Réseau ferroviaire, a appelé à la prise des garanties nécessaires avant le démarrage des activités. «Cette relance est imminente, mais il faut la préparer dans la mesure où les chemins de fer, bien qu’étant un levier important du transport, devrait pouvoir se développer dans un contexte sécurisé», a-t-il indiqué. «C’est la première fois au Sénégal que l’on redémarre quelque chose qui s’est endormi. Nous allons lancer la réfection des rails entre Dakar et Tamba, Tamba-Kidira, préparer des ponts (…) Tous ces travaux peuvent finir à la fin de l’année et nous allons relacer le train», a-t-il ainsi décliné.