Les habitants du quartier Togoro ont passé hier une journée horrible. Th. T, âgé de 6 ans et H. B âgé de 13 ans, ont été retrouvés morts ce lundi aux environs de 10 heures suite à une noyade dans le fleuve Gambie communément appelé «Wassa».

Alertés par les appels au secours des enfants, tous les riverains se sont rendus sur les lieux et on fait appel aux sapeurs-pompiers. Après d’intenses recherches, ces derniers n’ont pas pu retrouver les corps sans vie des deux garçons. A cause du manque d’éclairage public, les sapeurs-pompiers étaient obligés de suspendre leurs recherches jusqu’au matin. C’est aux environs de 10 heures qu’ils ont pu repêchés les corps en question. Ceux-ci ont été acheminés à la morgue du centre de santé de Kédougou.

Il faut dire qu’à Kédougou ces cas de noyade sont devenus très récurrents sur le fleuve Gambie qui est fréquenté par des adolescents pour des sorties amicales et des promenades.