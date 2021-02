Aucune mort n’a été enregistrée dans les rangs de l’Armée lors les opérations en cours en Casamance. D’après la Dirpa, rien ne saurait entamer la ferme détermination des militaires «à remplir leur mission régalienne de protection des populations et de défense de l’intégrité du territoire national».

L’Armée a réussi son offensive en Casamance sans égratignure. Après la victoire sur le terrain, elle doit combattre les fake news après qu’elle a retrouvé les bastions historiques du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc). Bien sûr, il s’agit de «fausses allégations postées sur un site de propagation et partagées sur les réseaux sociaux, (qui) font état de sept militaires sénégalais tués dans une embuscade au nord Sindian», balaye la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). L’information a été en effet publiée dans le site Le Journal du pays, un site de propagande du Mfdc. Dans un communiqué, la Dirpa a déclaré qu’aucune perte en vie humaine n’a été déplorée du côté des soldats. Elle dit : «C’est le lieu de rappeler que, durant les opérations en cours en zone militaire n° 5 (Ziguinchor), les Armées n’ont dénombré qu’un seul blessé. Cet incident est survenu le 3 février 2021, lors de l’attaque de la position adverse de Badiong au cours de laquelle un militaire du rang du 3ème bataillon d’infanterie a reçu un éclat qui lui a causé une légère blessure au bras. Immédia­tement pris en charge au plan médical, son état est très stable.»

Par ailleurs, la Dirpa informe qu’un autre incident a opposé une patrouille militaire à trois éléments armés, le 6 février dans le nord Sindian. «L’action déterminante de notre patrouille a obligé ces éléments armés à battre en retraite dans le nord», ajoute-t-elle. «En tout état de cause, les Armées sénégalaises restent convaincues du sens de discernement de nos compatriotes et de l’opinion publique. Du reste, rien ne saurait entamer leur ferme détermination à remplir leur mission régalienne de protection des populations et de défense de l’intégrité du territoire national», conclut la Dirpa. Dans une grande offensive, l’Armée a pris toutes les bases rebelles. «Les premières bases historiques du Mfdc ont été neutralisées et reprises par l’Armée», a déclaré ce mardi le commandant de la zone militaire n° 5 de Ziguinchor, le colonel Souleymane Kandé. Il s’agit des bases de Bamoune-Bilass, Boussoloum, Badiong et Sikoune.