Le ministre de la Justice n’a fait que répéter ce que ses collègues de l’Intérieur et des Affaires étrangères avaient dit des violentes manifestations ayant causé une dizaine de morts : les actes terroristes. Et voilà que la sortie de Malick Sall à Matam a mis Pastef dans tous ses états. «Pour légitimer leur répression aux yeux de la population et de la communauté internationale, ils agitent désormais sans aucune vergogne l’épouvantail d’activités terroristes islamistes sur la scène politique. Ce qui est indécent et indigne vis à vis de tous les pays qui ont réellement vécu les conséquences dramatiques des activités de tels groupes», lit-on dans un communiqué du Comité de pilotage de Pastef. Le parti de Ousmane Sonko «renouvelle sa confiance en la médiation initiée par les religieux, avec à leur tête, le vénéré khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké» et rappelle que le Sénégal est «un et indivisible dans sa diversité culturelle et religieuse partout louée». Les Patriotes disent prendre l’opinion à témoin sur les dernières sorties des responsables du pouvoir. «Après avoir lamentablement échoué dans leur complot sordide et face à un sursaut national contre les pratiques antidémocratiques de son régime, Macky Sall et ses sous-fifres se sont lancés dans une entreprise de déstabilisation des fondements de notre Nation qui ont permis à notre pays d’éviter les affres d’un affrontement», soulignent-ils. Les camarades de Sonko informent les chefs religieux et coutumiers de «l’entreprise de diabolisation de Macky Sall et de son régime qui utilisent des leviers religieux, leur dernier recours, pour casser, encore, de l’opposant». Ils insistent, par conséquent, sur «l’impérieuse nécessité de ramener Macky Sall et son régime à la raison».