Les patrouilles conjointes entre le Sénégal et la Mauritanie, prévues en mars, mettront l’accent sur le plan d’eau du fleuve Sénégal, a affirmé le commandant de la zone no 2, Amadou Moussa Ndir. Des agents du Service d’hygiène «seront intégrés dans les patrouilles pour une meilleure connaissance des mesures d’hygiène», a déclaré jeudi le colonel Ndir à l’Aps, à l’issue d’une rencontre entre les deux parties à l’état-major de la zone militaire nord.

Cette opération sera également accompagnée d’une activité civilo-militaire lors de laquelle les hommes de tenue viendront sensibiliser les populations sur la pandémie du Covid-19. Les deux délégations ont échangé sur les mesures relatives à la protection de leurs frontières communes et des populations, la surveillance des pêches, la lutte contre les trafics illicites, l’émigration clandestine et la pollution marine.

Le commandant de la 6ème région militaire de la Mauritanie, Mokhtar Ameth Keikhel, estime que ces patrouilles, très attendues, «vont permettre de planifier les opérations de patrouille prévues sur le fleuve et, du coup, la reprise des activités militaires, malgré le Covid-19».