La tendance baissière de la maladie à coronavirus est très encourageante après le lancement de la campagne de vaccination. Seules soixante-six (66) personnes ont contracté hier le Covid-19 dans le pays suite à un test réalisé sur 1 116 personnes. Ces nouvelles contaminations concernent 19 contacts suivis et 47 cas issus de la transmission communautaire. D’ailleurs, 7 932 personnes ont été vaccinées ces 24 heures, portant le nombre à 139 mille 118, d’après les informations fournies par le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Et dans la même logique, le nombre de décès a considérablement baissé par rapport aux jours précédents.

A en croire le directeur de la Prévention, trois (3) décès ont été enregistrés ce lundi. Par ailleurs, deux cents soixante-dix-huit (278) patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Mais 50 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, indique le porte-parole du ministère de la Santé.

A ce jour, informe en outre Dr Ndiaye, le Sénégal a enregistré 37 mille 062 cas positifs dont 33 mille 043 guéris, 981 décès et 3 037 encore sous traitement.