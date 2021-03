A chaque jour son lot de décès du Covid-19. Encore 8 patients sont décédés de cette maladie hier, portant ainsi le nombre à 880 pertes en vies humaines depuis l’apparition de la pandémie dans notre pays. De même, le nombre de cas positifs ne régresse toujours pas. Après un test réalisé sur 1 746 individus, 212 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrés, soit un taux de positivité de 12,14%.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, il s’agit de 57 cas contacts suivis par les services sanitaires et 155 autres issus de la transmission communautaire.

A en croire le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 87 parmi ces cas communautaires proviennent de la région de Dakar et les 68 autres de différentes localités de l’intérieur du Sénégal. Lesquels se sont plus illustrés dans les communes de Saint-Louis et de Mbour avec respectivement 17 et 16 cas communautaires.

Le Dr Ndiaye informe, en outre, la guérison de 267 patients suite aux tests qui se sont révélés négatifs. Mais 53 cas graves sont encore pris en charge dans les structures de santé dédiées, précise-t-il.

Un an après l’apparition du premier cas sur son territoire, le Sénégal a comptabilisé à ce jour 34 mille 732 patients atteints du nouveau coronavirus dont 29 mille 161 guéris, 880 décès et 4 690 patients encore sous traitement dans les différents centres de traitement ou à domicile.

Par ailleurs, le nombre de personnes ayant pris leur première dose va crescendo. Selon toujours le Dr Ndiaye, 1 365 personnes se sont vaccinées ce dimanche. Au total, 27 mille 018 citoyens ont fini de se faire vacciner depuis le lancement de la campagne dans tout le territoire national, se réjouit-il.