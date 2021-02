Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme migration pour le développement (Pmd), l’Agen­ce nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej) a procédé le vendredi 29 janvier à la remise de kits en matériel à cinq jeunes de la région de Fatick. Selon le responsable de l’antenne régionale de l’Anpej, ce programme vise à accompagner des migrants de retour et de potentiels migrants, c’est-à-dire des jeunes demandeurs d’emploi, afin de les pousser à rester dans le pays.

Dans ce projet déroulé en partenariat avec la Coopération allemande, la nouvelle approche, à en croire Abdoulaye Kane, consiste à remettre aux jeunes sélectionnés du matériel plutôt que de l’argent qu’ils pourraient utiliser à d’autres fins. Ainsi, les cinq bénéficiaires de la région de Fatick (deux vulcanisateurs, un électrotechnicien et deux couturiers) ont reçu du matériel d’une valeur totale de 16 millions de francs Cfa.

Après la remise de ce matériel, il y aura, renseigne toujours M. Kane, une phase de suivi et d’accompagnement de manière à ce que ces jeunes soient plus outillés pour pouvoir réussir dans leur entreprise.

Cette deuxième phase du Pmd permettra de financer 40 jeunes choisis sur l’ensemble du territoire national pour une enveloppe globale de 130 millions de francs. Lors de la première phase, ce sont 45 jeunes qui ont pu bénéficier d’un financement global de 145 millions de francs Cfa, selon Abdoulaye Kane.