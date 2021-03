Après 7 ans de vie conjugale couronnée par la naissance d’une fille de 3 ans, B. Diallo et M. Diallo se regardent maintenant en chiens de faïence. Pourtant, ils s’étaient promis devant les hommes de vivre leur idylle jusqu’à ce que la mort les sépare. Aujour­d’hui, leur union bat de l’aile. A la place des caresses, M. Diallo use de ses coups de poing. Même pour des choses insignifiantes, il inflige une sévère correction à son épouse. La goutte d’eau qui a fait débordé le vase, c’est quand B. Diallo lui a demandé l’argent de la dépense le 22 février dernier. Furieux, M. Diallo lui a administré une sévère correction avant de jeter ses habits par le balcon.

Ne pouvant plus supporter les humiliations que lui inflige son conjoint, la pauvre dame a décidé de porter plainte contre son époux pour «violences conjugales et destruction de biens appartenant à autrui». Elle a toujours porté plainte contre son mari pour les faits de violence conjugale et de menace de mort, mais à chaque fois on les invitait à taire leurs querelles et à revenir à de meilleurs sentiments.

«Je lui ai demandé d’assurer la prise en charge de son enfant. Il a insulté mes parents. Je me suis vengée et il s’est mis à jeter mes habits par le balcon. J’avais gardé 250 mille francs Cfa dans ma valise que je n’ai pas retrouvés», relate-t-elle aux enquêteurs. Mais si elle ne compte pas quitter la maison conjugale, c’est parce qu’elle y habite avec sa fille de 11 ans qu’elle a eu de son premier mariage. Cette dernière, informe-t-elle, est inscrite à l’école Charles Baudelaire qui n’est pas très loin de la rue 19 X 2 de la Médina où ils habitent.

Entendu à son tour, le mis en cause a servi une autre version, même s’il reconnaît par ailleurs les faits. Selon lui, il y a 6 mois qu’ils ne se parlent pas. Et quand son épouse lui a réclamé l’argent de la dépense, il lui a dit de ne pas lui adresser la parole. En réponse à cette réaction, dit-il, sa femme l’a insulté de mère qui serait abandonnée par son père. Suffisant pour déclarer la colère du mari. «Sous le coup de la colère, je lui ai retourné ses injures avant de jeter ses habits dehors à travers le balcon», avoue-t-il. Mais puisque le dossier est transmis au Parquet, le couple pourrait s’attendre à faire face au juge du Tribunal des flagrants délits ces jours-ci.