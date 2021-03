Albert Camus : «Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde. Ne pas les nommer, c’est nier l’humanité.» De fait, dans un langage médical approprié, il faut comprendre que la maladie est devenue endémo-épidémique. L’endémicité étant liée à la prolongation de la maladie dans le temps (depuis plus de 1 an) et l’épidémie est le fait de la survenue, dans un temps limité et bref, plusieurs cas.

Le vocabulaire médical ne connaît le mot «vague» qui me semble être plus approprié dans le lexique marin. Il s’agit plus précisément de poussées épidémiques sur un fond endémique.

Comprise comme telle, on conçoit que, même une baisse significative des cas ne doit pas être considérée comme une éradication ; ce qui implique une vigilance constante dans l’application des mesures barrières. De plus, on sait et on n’a jamais arrêté de dire que la vaccination, même correctement faite, n’est pas toute la solution. Elle est le pilier fondamental autour duquel toute stratégie d’éradication doit être articulée. Ce serait une catastrophe que les perspectives immédiates de la vaccination soient une cause de relâchement.

Nous devons bien garder à l’esprit et surtout faire savoir à nos populations que le principe de santé publique qui veut qu’un cas soit considéré comme une épidémie doit être de mise en permanence. Pour éviter la perte de toutes les ressources dépensées et encore de vies humaines, il est de la plus haute importance de prôner une extrême vigilance jusqu’à l’éradication totale de l’épidémie.

L’histoire de la médecine nous apprend que l’évolution de l’actuelle pandémie est comme toutes celles que le monde a connues. Cependant, la rapidité de l’avancée du savoir médical ayant abouti à la disponibilité du vaccin est propre à cette pandémie du Covid-19.

Malheureusement, un crime pouvant être considéré comme un Ecocide (destruction du village planétaire) nous laisse prévoir qu’après le Covid-19, surviendra une autre zoonose plus létale qu’elle. Le respect de l’équilibre de nos écosystèmes est peut-être la prévention primaire la plus efficace de ces pandémies.

Pr Mame Thierno DIENG

Médecin