Joan Marius Mancabou salue la paix retrouvée au Sénégal après les violences de ces derniers jours. Le roi des Mancagnes loue ainsi l’engagement du Président Sall et la maturité du Peuple.

Quelques jours après le Président bissau guinéen qui est venu à Dakar saluer l’engagement du chef de l’Etat pour la paix, c’est le roi des Mancagnes qui, à son tour, assure de son soutien et de celui de sa communauté. Dans le journal télévisé de la Rts1, Joan Marius Mancabou a, depuis son fief de Boula, réaffirmé sa solidarité au Peuple sénégalais qui a vécu de violentes manifestations ayant causé la mort d’au moins 11 personnes. «Le Sénégal a toujours été aux côtés de la Guinée Bissau dans les heures les plus sombres de son histoire. On a tous en mémoire le soutien à Amilcar Cabral. Et rien que cela, nous avons l’obligation de préserver ces liens. C’est pourquoi ce qui s’est passé au Sénégal ne nous laisse pas indifférents», a-t-il dit. Après avoir salué «la paix retrouvée grâce à toutes les forces vives», le roi a loué le statut de «grand chef d’Etat africain» de Macky Sall. «Le Sénégal est une terre d’épanouissement pour la Guinée Bissau, et c’est cela l’histoire. Nul doute que Embalo travaille pour qu’à jamais cette flamme de l’amitié et de la concorde ne s’éteigne. Et pour cela, je puis vous assurer qu’en ce qui nous concerne, nous Mancagnes, nous travaillerons à cela», a-t-il promis. Joan Marius Mancabou est convaincu que le Sénégal reste un «pays ouvert avec une grande transition d’hospitalité» où coexistent Wolofs Sérères, Toucouleurs, Mancagnes, Manjacks, etc. C’est en cela qu’il dit toute son «admiration» pour cette «symbiose des cultures» qui doit être «précieusement sauvegardée». Il dit, dans ce sens, être «comblé» qu’un des leurs ait été promu dans le gouvernement du Président Sall. «Notre fille, Victorine Ndèye (secrétaire d’Etat chargée du Logement), qui a aussi ses racines ici en Guinée Bissau, est aujourd’hui le symbole, ce trait d’union qui doit plus que jamais relier les deux Peuples. Je voudrais donc exprimer toute notre gratitude au Président sénégalais qui apporte son soutien à la communauté mancagne, quelles que soient les circonstances», a conclu le roi de Boula.