Amis, collègues de travail ou autorités publiques, tous sont unanimes : le Sénégal a perdu un de ses valeureux fils. Disparu à l’âge de 66 ans, Thione Ballago Seck a été salué par ses pairs. De Youssou Ndour en passant par Omar Pène, Baba Maal ou Coumba Gawlo Seck, les hommes de culture pleurent un ami, un artiste au franc-parler rarement égalé ou simplement un frère.

Omar Pène, lead vocal du Super Diamono : «Nous devons vivre dans la paix…»

C’est un ami. C’est quelqu’un qui a beaucoup fait pour la musique. On ne peut qu’implorer Dieu pour qu’Il l’accueille dans son paradis. Du fait que nous sommes dans une période extrêmement difficile, il faut que ça puisse servir d’exemple. Que ça puisse servir le Sénégal pour retrouver son intégrité. Nous devons vivre dans la paix c’est important pour honorer sa mémoire. Il a eu à chanter pour la paix, pour que les gens se retrouvent. Il est important de penser à cela. Ça sera un hommage mérité.

Youssou Ndour, lead vocal du Super Etoile : «On a toujours eu de très bonnes relations, Thione et moi»

«Je suis habité par une grande tristesse. C’est une grande perte pour le Sénégal et pour la musique africaine, au vu de tout ce qu’il a eu à faire, à dire, à écrire, à incarner. Je suis triste, ému et bouleversé par cette nouvelle qui a m’a réveillé et a réveillé les Sénégalais. On a toujours eu de très bonnes relations, Thione et moi. Chaque fois qu’on était seuls, il me disait combien il me porte dans son cœur. Il me disait : «On peut ne pas être d’accord sur des choses mais je te porte dans mon cœur.» Ne l’oublions pas, c’est Thione Seck qui m’a présenté au grand public à Sorano à l’époque. J’étais venu voir son spectacle.»

Macky Sall, président de la République : «Une figure marquante de sa génération»

«J’ai appris avec beaucoup de peine la disparition de Thione Ballago Seck. Talentueux, libre et constant dans la création, il fut une figure marquante de sa génération. Je présente mes condoléances émues, au nom de la Nation, à sa famille ainsi qu’au monde de la culture.»

Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la communication : «Saluer la mémoire d’un artiste au talent universellement révéré»

«…Nous ne pouvons alors que nous incliner devant la volonté du Tout Puissant et lui exprimer notre gratitude d’avoir permis à notre pays et à l’Afrique de connaître la voix enchanteresse et envoûtante d’un artiste inspiré, compositeur, arrangeur et formateur, qui a su, tout au long de sa riche carrière, surfer entre tradition et modernité. Plus que le souvenir de son nom, l’histoire retiendra de lui le soin qu’il apportait toujours à la qualité de ses textes dont le sens et les mélodies sublimaient sa musique. Je voudrais saluer la mémoire d’un artiste au talent universellement révéré, à l’inspiration féconde et au style original dont la voix restera inextinguible.»

Coumba Gawlo Seck, musicienne : «Le meilleur parolier de toute sa génération s’en est allé à jamais»

«J’ai appris avec tristesse et émoi ce matin la disparition de notre porte-drapeau, Thione Ballago Seck. Celui qu’on appelait affectueusement Papa Thione. Le grand chanteur, auteur, compositeur et meilleur parolier de toute sa génération s’en est allé à jamais. Ballago, tes textes forts et pleins d’enseignements nous parlent encore. Tes mélodies continueront à nous bercer. L’artiste est éternel ! Repose en paix Papa.»

Fadel Lô, journaliste auteur d’un ouvrage sur ses textes : «Un baobab vient de s’effondrer»

Je retiens de lui l’image d’un très grand monsieur, d’un grand penseur et d’un poète très inspiré qui était très proche des réalités de sa population comme il a eu à le dire. C’était un parolier mais aussi un éducateur comme il l’a dit dans une de ses chansons : une musique qui n’éduque pas, ne sensibilise pas ou n’alerte pas, n’est pas une musique mais un tissu de balivernes. Durant toute sa vie, il a transmis des messages. Il était très proche des préoccupations de son Peuple. Je trouve qu’un baobab vient de s’effondrer. C’était un grand frère. On était tout le temps ensemble. Pas plus tard que mardi dernier, on était ensemble. Il s’était préparé à sa mort car il disait que nul ne peut dépasser son jour. Mardi il me disait qu’à chacun son heure. Il m’a aussi dit : «Je suis sursitaire car le prophète a vécu 63 ans et j’en ai 66.» Ce sont des paroles que je retiens.

Baba Maal, lead vocal du Dandé Leniol : «Thione, c’est aussi le texte»

«C’est une grande perte pour le Sénégal. Moi j’ai toujours dit que les Sénégalais ont appris à connaître Thione Seck mais pour moi ça reste. Thione c’est un musicien hors pair, c’est quelqu’un qui a une voix très juste, une belle voix remplie de mélodies. Thione c’est aussi le texte. Il a tout fait pour mériter le titre du plus grand parolier de la musique africaine même. Moi particulièrement c’est mon ami parce qu’on a grandi ensemble à Pikine. A chaque fois, je l’accompagnais dans ses soirées. On allait ensemble à Pikine et on a su garder cette amitié depuis toujours. C’est quelqu’un qui est toujours prompt à témoigner que je suis son ami. C’est la musique sénégalaise qui perdu un de ses piliers. C’est quelqu’un qui a su comprendre que le rôle de l’artiste n’est pas d’entretenir les gens mais d’éduquer les populations surtout les jeunes générations.»