Un vent d’apaisement souffle sur Mbour 4 Extension, après des jours de tension. Le préfet du département de Thiès, Moussa Diagne, a annoncé hier, à travers un arrêté, le lancement des opérations de recensement pour la régularisation des personnes victimes de démolition. Cette décision fait suite à l’audience accordée par un Conseiller spécial du chef de l’Etat et son directeur de Cabinet adjoint, mardi dernier, au Collectif des habitants et propriétaires de terrains et de bâtiments au quartier Mbour 4 Extension au palais de la République. L’autorité préfectorale a invité toutes les personnes détentrices dans la forêt classée de Mbour 4, d’une notification d’attribution de parcelle, ou d’un acte de vente de parcelle à se présenter à partir d’aujourd’hui à la Préfecture. Les opérations se poursuivront jusqu’au lundi 1er mars 2021. L’affaire Mbour 4 Extension a fait un grand tollé ces derniers jours au Sénégal avec l’opération de démolition de constructions dites irrégulières et bâties dans la forêt classée, menée par la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (Dscos). Quatre des onze personnes arrêtées ont été condamnées à trois mois avec sursis par le Tribunal des flagrants délits de Thiès pour trouble à l’ordre public, violence et voie de fait, participation à une manifestation non autorisée. Elles ont été arrêtées, samedi dernier, après des scènes de révolte pour marquer leur indignation.