La région de Ziguinchor a, pour la première fois, engrangé des recettes qui s’élèvent au-delà du milliard, s’est réjoui hier, le Directeur régional des Douanes de Ziguinchor, lors de célébration de la Journée internationale de la Douane (Jid). En effet, précise colonel Malang Diédhiou, les services douaniers de Ziguinchor ont réalisé pour la première fois, 1 milliard 126 millions 516 mille 041 francs Cfa de recettes. Par contre du côté de la région de Kolda, il est noté, à en croire le patron de la zone sud des Douanes, une baisse des recettes qui s’élèvent à 363 millions 366 mille 649 francs Cfa. Au titre des efforts accomplis, le colonel Malang Diédhiou a soutenu que la Direction régionale, au titre de l’année 2020, a contribué modestement pour un montant global de 2 milliards 280 millions 153 mille 306 francs Cfa.

Pour les liquidations douanières, les ressources collectées sont évaluées à 2 milliards 12 millions 253 mille 424 francs ; pour ce qui concerne les recettes issues des contentieux, le montant récolté est de 267 millions 899 mille 882 francs Cfa, selon le gabelou en chef dans la zone sud du Sénégal, qui invoque l’impact de la pandémie du Covid-19, qui a surtout entraîné la fermeture de la frontière avec la Guinée-Conakry depuis le 26 septembre 2020 jusqu’à nos jours.

S’agissant de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, Malang Diédhiou estime que 697,1 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis au cours de l’année 2020 contre 629,4 en 2019 ; soit une hausse de 67,7% kilogrammes en poids absolu et 10,76% en poids relatif. Quid des médicaments ? Le colonel des Douanes souligne que les saisies tournent autour de 188 millions 322 mille 135 francs Cfa. Occasion pour lui de féliciter l’ensemble du personnel de la Direction régionale sud pour le travail accompli ; et ce, malgré le contexte difficile marqué par la pandémie du Covid-19. Il invite ses collaborateurs à la persévérance dans l’exécution du service conformément à la devise de la Douane : «Devenir meilleur pour mieux servir.» Dans la même veine, Malang Diédhiou a remercié l’ensemble des Forces de défense et de sécurité et les autres administrations pour la collaboration ayant abouti à ces résultats fort appréciables ainsi que le gouverneur de la région de Ziguinchor pour ses actions constantes qu’il ne cesse, dit-il, de mener en faveur de la Douane, afin de lui permettre de remplir efficacement, ses nobles missions au grand bénéfice des populations de la Casamance.