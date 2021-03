Connue pour la récurrence des problèmes liés à la gestion du foncier, la commune de Diamniadio voit une couche nouvelle se rajouter à cet épineux dossier. L’hôtel de ville de la commune a fait l’objet de saccages perpétrés vendredi 5 mars par des individus non encore identifiés et que le maire assimile à «une bande de pillards». Après le passage de ces derniers, des documents afférents au foncier ont été perdus. «La quasi-totalité des bureaux de l’hôtel de ville ainsi que ceux abritant l’état civil ont été mis à sac (…) Ces attaques ont entraîné la destruction de la quasi-totalité des documents et équipements, dont certains ont été volés. Le bureau du courrier où se trouvaient toutes les archives liées à la gestion du foncier a été littéralement incendié», a dressé samedi le maire de la commune, Mamadou Moulaye Guèye, faisant l’inventaire des dégâts.

«Je voudrais faire part à la population, et par extension l’opinion, de mon extrême indignation et celle de la population de Diamniadio, toutes les couches confondues, pour cette destruction massive dont les conséquences sont quasiment incalculables», a-t-il laissé entendre. M. Guèye était face à la presse pour faire l’exposé des faits et aussi la démarche adoptée par le Conseil municipal suite à ces événements malheureux.

«Des dispositions sont prises pour que la lumière soit faite dans cette affaire, afin que les allégations et suspicions soient dissipées dans les meilleures délais», a-t-il assuré. Même s’il ne s’est pas montré très explicite à ce sujet, l’édile, en usant de circonlocution, a insinué une probable implication de personnes vivant dans le territoire communal. Il a fait savoir à ce propos que 10 unités centrales subtilisées lors de cette journée ont été retrouvées dans la ville.

En attendant que les enquêtes délivrent leurs secrets, la commune dit s’atteler à la reconstitution des documents perdus. Entreprise dans laquelle M. Guèye s’attend à une collaboration des services déconcentrés. «Je souhaite vivement la reconstitution des documents essentiels, notamment au niveau de l’état civil que du foncier. Par rapport à cette reconstitution, le concours et l’accompagnement des services déconcentrés seront vivement attendus pour une reprise progressive du fonctionnement de l’institution», a-t-il dit.

Le ministre en charge des Collectivités territoriales, Omar Guèye, avait annoncé jeudi l’accompagnement de l’Etat aux mairies ayant subi des dommages lors des manifestations ayant secoué le pays. Pour le département de Rufis­que, Diamniadio et Rufisque-Ouest ont été les deux mairies à avoir fait l’objet de saccages durant cette période.