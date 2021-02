Après que le variant britannique du coronavirus a été détecté au Sénégal, le nombre de nouvelles contaminations ne cesse d’augmenter, au point d’atteindre la barre record de plus de 400 cas. Hier le directeur de la Prévention, en faisant le point quotidien du Covid, a annoncé que le pays a enregistré à la date d’hier, 404 cas positifs dont 278 cas issus de la transmission communautaire alors que 10 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été relevés.

L’inquiétude va grandissante avec cette deuxième vague de la pandémie du coronavirus. Car, les cas positifs et les décès liés au Covid-19 ne cessent d’augmenter de jour en jour. D’ailleurs, depuis l’apparition de cette maladie, le pays n’a jamais enregistré un chiffre aussi élevé de nouvelles contaminations. Ce qui amène à se demander si cette augmentation n’est pas lié au variant anglais présent sur le territoire national. En tout cas, tout porte à le croire, si l’on sait qu’il est plus virulent et plus contagieux.

Selon le Dr El Hadji Mama­dou Ndiaye, directeur de la Prévention du ministère de la Santé et de l’action sociale, qui faisait hier le point du jour, sur 2411 tests réalisés, 404 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 16,76 %.

Il s’agit de 126 contacts suivis par les autorités sanitaires et 278 cas issus de la transmission communautaire. Des localités comme Thiès (29), Saint-Louis (25), Mbour (20), Louga (15), Dakar-Plateau (9), Touba (9), Yoff (8), Kaolack (7), entre autres, se sont plus illustrés avec des cas communautaires assez conséquents qui seraient un véritable levier de contamination.

Après un autre test contrôle négatif, 175 patients ont recouvré la santé. Mais, au même moment, indique le directeur de la Prévention, 54 patients sont dans un état grave dans les salles de réanimation. «175 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris et 54 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation», a annoncé Dr Mamadou Ndiaye dans le communiqué du jour. Il faut aussi relever que les cas positifs ne sont pas les seuls à connaître une hausse. Même les victimes du coronavirus ne se comptent plus. Selon toujours le Dr Ndiaye, 10 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été dénombrés.

A ce jour, le Sénégal compte 26 927 cas positifs dont 22 145 guéris, 638 décès et 4143 encore sous traitement.