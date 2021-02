Le rythme de propagation actuel du coronavirus donne des vertiges. Bien sûr, il ne s’agit pas de mettre le gras sur les journées de record, mais le bilan d’hier fait forcément froid dans le dos. Sur un échantillon de 2 688 tests réalisés, 462 personnes ont été contrôlées positives. Soit un taux de positivité de 17,19%. Selon Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, il s’agit de 201 contacts et 261 issus de la transmission communautaire. Cependant, il faut relever que les localités de Thiès, Mbour, Kaolack, Louga et Dakar ont été fortement touchées.

Par ailleurs, le porte-parole du ministère de la Santé a annoncé que 293 patients ont été déclarés guéris. Cepen­dant, 11 malades ont perdu la vie alors que 56 autres dans un état grave sont dans les services de réanimation.

Depuis l’apparition de la pandémie, 30 mille 376 personnes ont été contrôlées positives dont 24 mille 890 guéries, 735 décès et 4 750 encore sous traitement.