A Rufisque, plus de 600 élèves disposent désormais d’une Couverture maladie universelle. Un véritable soulagement pour les collectivités territoriales.

Les entreprises implantées à Rufisque sont appelées à se mobiliser pour davantage d’enrôlements au profit des populations pour la Couverture maladie universelle (Cmu). L’appel a été lancé conjointement hier par le maire de Rufisque-Ouest et le président de l’Union départementale des mutuelles de la Cmu qui prenaient part à une sobre cérémonie d’enrôlement de 600 élèves de Rufisque-Ouest par l’entreprise Avisen. «C’est dans la continuité des actions sociales qu’Avisen a toujours mené depuis 2000 en direction des écoles et daaras de la commune et aussi des quartiers environnants», a mis en exergue, à propos de l’enrôlement, Kassoum Thiam, responsable administratif et financier de la boîte. Un geste d’ailleurs bien apprécié par les bénéficiaires. «C’est un geste important qu’a posé la société Avisen et nous appelons toutes les entreprises implantées dans la commune à faire de même», a indiqué l’édile de Rufisque-Ouest, Alioune Mar. Pour le président de l’Union départementale des mutuelles de la Cmu, Djiby Guèye, cette remise de 600 carnets d’adhésion doit faire tache d’huile chez les autres qu’il a appelés de vive voix. «Nous lançons un appel à tout le secteur privé rufisquois : la Sococim, la Valdafrique, Madar… Toutes les sociétés qui sont à Rufisque et qui peuvent, dans le cadre de la Rse, emboîter le pas à Avisen, doivent faire la même chose ou en enrôler plus parce que ce sont des élèves, parfois des personnes démunies que les industriels, Rufisquois en particulier, peuvent ainsi aider», a dit M. Guèye convaincu du rôle que peut jouer le privé pour une Cmu plus opérationnelle. «Nous sommes dans une commune (Rufisque-Ouest) qui abrite pratiquement la majeure partie de l’industrie rufisquoise. Cet exemple, si toutefois suivie, pourrait prendre en charge près de 80% de sa population dans la Couverture maladie universelle», a-t-il expliqué. M. Guèye a profité de l’occasion pour faire la situation actuelle de la Cmu à l’échelle départementale. «A cet instant nous avons 16 mutuelles de santé qui fonctionnent toutes avec des minima de 500 adhérents», a posé le président avant de poursuivre : «Nous sommes au niveau départemental à plus de 50% d’adhésion. Ce sont des chiffres qui expriment aujourd’hui la montée de la Cmu et son appropriation par les populations.»