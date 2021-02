Réveil horrible hier à la Cité Bata située dans la commune de Rufisque Ouest. Absa Thiam, assistante de direction à Avisen, et son mari ont été retrouvés sans vie dans leur chambre. Intriguée par l’absence de la dame, les travailleurs de la boîte ont tenté de la joindre en vain durant toute la matinée. De guerre lasse, après plusieurs appels sans réponse, des travailleurs de la boîte se sont rendus au domicile de la dame située non loin pour s’enquérir de la situation. La surprise a été grande pour eux en trouvant la porte ouverte et en découvrant les corps de leur collègue et de son mari inertes présentant des brûlures sur un matelas à moitié calciné. Ils ont de suite alerté la police et les sapeurs-pompiers après cette découverte macabre. C’est d’ailleurs dans des bâches que les victimes ont été enlevées par les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers arrivés vers les coups de 13 heures sur place. Auparavant, les éléments de la Direction de la police technique et scientifique ont procédé aux prélèvements pour percer le mystère sur cette tragédie qui a fait naître beaucoup de supputations dans ce quartier calme. La thèse du crime passionnel suivi de suicide n’est pas écartée d’après une source bien au fait du dossier. «Des traces de sang ont été découvertes sur le corps de la dame ; ce qui présage qu’elle a été d’abord battue par le mari qui a par la suite mis le feu pour abréger sa vie en même temps», a indiqué la source. D’après des voisins du couple dont le mariage a été scellé en juin 2020, une dispute aurait éclaté entre les conjoints aux environs de 22 heures dans la nuit du mardi au mercredi. Il est même fait état par ces derniers de l’agressivité patente du mari, Coulibaly de son nom de famille. En tout état de cause la police est à pied d’œuvre pour percer le mystère. C’est l’émoi à Avisen où Absa Thiam, originaire de Dioffior, était passée à l’élection des délégués du syndicat de la boîte tenue vendredi et dont les résultats venaient juste de sortir mardi soir ; elle ne sera jamais au courant hélas ! Elle était aussi mère de deux enfants issus d’un premier ménage. Jusque tard dans la soirée les auditions étaient en cours au Commissariat de Rufisque où les frères du mari et de la femme ainsi qu’un voisin de palier du couple étaient encore à la disposition des enquêteurs.