Dans la matinée d’hier, Ousmane Sonko s’est rendu au siège de Frapp/France dégage. A cette occasion, il a assuré devant les camarades de Guy Marius Sagna que les pilleurs d’Auchan, Total et autres entreprises françaises, n’avaient pas des «motivations politiques». Après les attaques contre les enseignes françaises, le député a fait une précision devant les camarades de Guy Marius Sagna : «J’ai toujours dit que nous n’avons pas de problème avec la France. Notre combat n’est pas contre un pays particulièrement. Qu’ils soient asiatiques, européens ou américains, nous ne voulons plus de ces relations déséquilibrées où on vient nous prendre nos ressources naturelles alors que nous en avons plus besoin qu’eux pour développer notre pays.»