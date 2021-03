Gros coup dur pour Thierry Laurey et le Racing Club de Strasbourg, Habib Diallo a été touché au genou suite à un contact avec Da Silva après tout juste quelques minutes sur la pelouse face au Stade Rennais, ce dimanche, informe alsasports.fr. L’attaquant sénégalais a été contraint de céder sa place à Majeed Waris dès la 18ème minute obligeant Thierry Laurey à revoir son dispositif. Le joueur strasbourgeois boitait bas, en espérant que cela ne soit pas trop grave. Une nouvelle tuile pour l’entraîneur du Racing déjà privé de Simakan, Djiku, Mothiba et Lienard, mais aussi pour le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, en perspective des deux prochains matchs des éliminatoires de la Can 2022, contre Congo et Eswatini.