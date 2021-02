Faire du théâtre en respectant les mesures sanitaires et en évitant de rassembler des foules, c’est le pari que viennent de réussir le comédien Pape Meïssa Guèye et la metteuse en scène française Séverine Lesage à travers leur spectacle «Les cabines artistiques, paroles confinées et murmures intérieurs». Il s’agit d’un spectacle qui se déroule dans des cabines où le comédien et son spectateur vivent une représentation intimiste.

En ces temps de pandémie, la vie culturelle est à l’arrêt. La fermeture des salles de spectacle et l’interdiction des rassemblements ont eu raison de la créativité locale. Mais le comédien Pape Meïssa Guèye et la metteuse en scène française Séverine Lesage ont mis au point un spectacle respectant non seulement la distanciation physique, mais permettant également d’éviter les grandes foules. «Les cabines artistiques, paroles confinées et murmures intérieurs» est un spectacle théâtral dont la première représentation a eu lieu le 29 janvier dernier au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. «C’est un spectacle créé dans le cadre de Covid-19 juste pour montrer aux gens qu’il est très possible de créer et de jouer en cette période de pandémie», explique Pape Meïssa Guèye, directeur de la Compagnie Théâtre de la rue. Si la représentation n’est pas à proprement parler de la sensibilisation, elle tourne quand même autour de la pandémie. «Nous avons axé le contenu sur le confinement. On a fait un appel à textes et reçu énormément de textes venus du Sénégal, d’Afrique, d’Europe et des Amériques. Et nous avons choisi trois textes pour cette création», explique-t-il. Fondatrice de la Compagnie Lachaise, basée au Mans en France, Séverine Lesage a participé au projet en mettant à disposition ces cabines. «La cabine dans ce contexte répond aux règles sanitaires qui nous imposent la distanciation. Cela permet de continuer le spectacle puisqu’il n’y a pas de regroupement. Il y a du gel et la distanciation a lieu», souligne-t-elle.

Spectacle adapté à la pandémie

Le spectacle imaginé par Pape Meïssa Guèye et Séverine Lesage explore le confinement. «C’est un spectacle qui s’adapte à la pandémie et qui ne peut être vu que par un groupe de dix personnes. Le spectateur vient et fait le circuit des 5 cabines. Dans chacune d’elles, il découvre quelque chose de nouveau. Soit un comédien, un danseur ou une diffusion sonore. Il y a de la danse à l’entrée, on fait le circuit et on finit aussi avec la danse. Et tout a un rapport avec le confinement», explique Pape Meïssa Guèye qui est également comédien et metteur en scène. «Le thème de l’appel à textes, c’était le coronavirus, c’est-à-dire le point de vue de chacun, comment il vivait cette pandémie. Et ce qui était important, c’était de choisir des textes courts, des textes différents de façon à ce que dans chaque cabine on ait des ressentis différents et des textes qui ont un côté poétique, u peu cri du cœur», souligne la metteuse en scène.

Ce concept original est expérimenté pour la première fois au Sénégal. La créatrice Mme Lesage souligne que le concept a été créé en France. «Quand Pape m’a demandé de répondre avec lui à un appel à projets de l’Eunic, je lui ai proposé de faire ces installations avec un appel à textes d’auteur. Après, j’ai travaillé sur la mise en scène des textes avec les comédiens et le danseur.» En effet, le projet a bénéficié du soutien financier du Réseau des instituts culturels nationaux de l’Union européenne (Eunic) à travers le projet «Leulou wadjal art» ainsi que du Fonds africain pour la culture. «Nous avons été lauréat pour ces deux fonds. Ce qui nous a permis de faire cette création», informe M. Guèye.

Une expérience intimiste

Comédien, Pape Meïssa Guèye ne se sent pas particulièrement dépaysé par cette expérience. «Un spectateur et un acteur, c’est du théâtre», souligne-t-il. Mais pour la metteuse en scène Séverine Lesage, ce face-à-face intimiste avec le spectateur peut être déstabilisant. «Un seul spectateur, ça peut être déstabilisant pour le comédien et pour le public aussi qui n’a pas l’habitude. C’est très intimiste comme spectacle, mais ça a ce côté un peu cocooning. On est aussi privilégié parce qu’on n’est concentré que sur une seule chose, et c’est que pour nous.»

A l’intérieur de ces cabines dotées de deux ouvertures et peintes en noir, deux chaises se font face. Le temps du spectacle qui dure en moyenne 2 mn 30, le spectateur peut écouter un texte, regarder un solo de danse ou écouter un enregistrement sonore. Après la première représentation à Dakar, les comédiens qui composent le spectacle dont un Sénégalais et une Nigérienne vont prendre la route de Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor. «C’est un spectacle qu’on veut faire diffuser partout en Afrique et dans le monde», souligne Pape Meïssa. L’avantage avec ces cabines étant qu’elles permettent de jouer toutes sortes de spectacles dans le strict respect des mesures sanitaires. «C’est un concept unique qui nous permet de jouer quand nous voulons et où nous voulons. Dans ces cabines on peut jouer de la comédie, faire du conte, de la musique etc. Artistiquement, on peut faire énormément de choses. Cela nous permet aussi de bouger comme on veut. Ce sont des cabines démontables et nous pouvons jouer du matin au soir», se réjouit Pape Meïssa Guèye.