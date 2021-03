Le Directeur de cabinet politique du président de la République regrette les violentes manifestations ayant occasionné une dizaine de morts suite à l’arrestation de Ousmane Sonko en début mars. Face à la presse dimanche, Dr Augustin Tine a condamné «jusqu’à la dernière énergie ces actes de vandalisme ayant accompagné ces troubles d’une gratuité extraordinaire que rien ne pouvait justifier». Surtout que, souligne-t-il, c’est «un problème privé opposant deux justiciables sénégalais qui, malheureusement, a été transformé en un conflit politique». Le coordonnateur de la coalition Bby de Fandène s’est surtout désolé des «relents insurrectionnels et terroristes» des actes commis. Le maire de Fandène s’est ensuite réjoui de la réaction du chef de l’Etat qui, «en plus d’avoir fait baisser la tension et installé un climat d’apaisement, a rappelé que le Sénégal est avant tout un Etat de droit où tous les citoyens ont une égale dignité et un égal accès à l’administration de la justice».