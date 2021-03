7 300 personnes, dont 6 900 membres du personnel de santé, ont déjà pris leur première dose à Thiès, indique le médecin-chef de région, Dr Mama Moussa Diaw. C’était au cours de la cérémonie de réception de 33 mille doses du vaccin d’AstraZeneca. En plus du vaccin britannique, la région a aussi reçu 9 479 doses du vaccin de la firme chinoise Sinopharm. Il s’agit, selon le médecin-chef, du complément de la première livraison de vaccins qui avait permis à la région de démarrer la campagne de vaccination avec le personnel de santé de première ligne.

«Cela nous permettra de boucler la vaccination du personnel de santé à une dose et deux doses qui va démarrer le 16 mars», explique le médecin. Dr Mama Moussa Diaw ajoute que «le vaccin d’AstraZeneca nous permet de compléter la première cible, c’est-à-dire les personnes de plus de 60 ans vivant avec des comorbidités».

S’agissant de l’arrêt de la campagne de vaccination dans la région médicale, alors qu’il restait un stock de vaccins, le médecin explique que «toute vaccination de deux vaccins différents est nulle». Et Dr Diaw de rassurer quant à l’atteinte de «l’objectif de vaccination de 20% de la population, soit 444 mille 220 personnes ciblées dans la région».