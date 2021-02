En réunion virtuelle de Conseil des ministres, le chef de l’Etat a demandé hier aux ministres en charge du Tourisme, des Finances, des Infras­truc­tures, de l’Eau et de l’assainissement, de prendre les mesures adéquates, en vue de la finalisation de l’aménagement global du site de référence de Pointe Sarène, qui s’érige en zone touristique émergente avec les projets d’investissements privés de grande envergure.

En visite ces derniers jours, sur la Petite-Côte, le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, s’est félicité de l’état d’avancement des aménagements qui sont confiés à la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), au regard de sa mission qui est de s’occuper des aménagements des sites touristiques, en particulier celui de Pointe-Sarène. N’empêche, Macky Sall a demandé à M. Sarr ainsi que ses collègues en charge des Finances, des Infrastructures, de l’Eau et de l’Assainisse­ment, de prendre les mesures adéquates, en vue de la finalisation de l’aménagement global du site de référence, qui s’érige en zone touristique émergente avec les projets d’investissements privés de grande envergure.

Sur cette nouvelle station touristique, un premier réceptif hôtelier d’une capacité de 514 lits est en cours de construction. Sa mise en service est annoncée en décembre prochain après l’achèvement des travaux prévus un mois auparavant, a assuré l’ingé­nieur Carles Homs, chef du chantier, lors de la visite du ministre Alioune Sarr en compagnie du Directeur général de la Sapco, Me Alioune Sow, entre autres personnalités. Le réceptif érigé sur 7,5 ha est abrité par une zone de 25 ha, a souligné M. Sarr, qui soutient que Pointe-Sarène fait partie des «sites touristiques majeurs» du Sénégal. D’où, selon lui, l’importance de l’accompa­gner dans le cadre de la politique d’aménagement touristique. Hier, en réunion virtuelle du Conseil des ministres, le président de la République a indiqué «avoir requis l’accélération de l’aménagement de nouvelles zones touristiques, pour asseoir l’attractivité du territoire national, la compétitivité de l’économie, la création d’emplois décents, mais surtout, la valorisation du potentiel environnemental, artisanal et culturel des localités concernées».

Le Président Sall «a, dans la même lancée, rappelé l’urgence d’accélérer la réalisation du Projet de Parc forestier urbain de Dakar Yoff».