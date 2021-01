Le trafic de drogue est une réalité dans la région de Diourbel. «Durant l’année 2020, les éléments de la Brs de Diourbel ont saisi 45,386 kg de la variété verte sur 77 personnes, dont 2 femmes et 3 mi­neurs», annonce la Brigade régionale de Diourbel de la direction de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Dans les départements de Diourbel et de Bam­bey, 54 individus ont été interpellés avec 13,267 kg. «Il faut également souligner que l’unité de Mbacké, récemment installée, s’est très bien illustrée avec la saisie de 33,665 kg et l’arrestation de 23 individus», précise la police qui informe que «ces résultats ont été le couronnement de l’engagement et la détermination des éléments qui mènent régulièrement des activités de recherche, de surveillance et d’interpellation sur l’étendue de la région de Diour­bel».