Les membres du collectif des étudiants ressortissants de la région de Matam à l’Université Alioune Diop de Bambey (Uadb) ont fait face hier à la presse pour dénoncer le manque de considération dont ils font l’objet de la part de leurs autorités. La présidente dudit collectif, Aïssatou Cissé, a fait savoir qu’ils font face à d’énormes difficultés depuis 2014 en précisant que leur problème majeur est relatif au manque de logement. «Nous avons d’énormes difficultés pour loger nos frères et sœurs qui ont été orientés à l’Uadb. Nous faisions même des cotisations pour pouvoir les loger mais nous ne pouvons plus y arriver parce que le nombre augmente d’année en année. Nous invitons les autorités, l’ensemble des maires et des collectivités territoriales, entre autres bonnes volontés de la région de Matam, de venir à notre secours, d’autant plus que pratiquement tous les membres du gouvernement sont des «Foutankés» (originaires du Fouta). Nous allons continuer le combat jusqu’à notre dernière énergie». En ce sens, mademoiselle Cissé a fait remarquer qu’il y a certains parmi eux qui ont abandonné les enseignements, faute de logement alors qu’ils représentent la relève. «La situation est déplorable», a-t-elle regretté.

C’est ainsi, dit-elle, que le «mouvement président yedio Fouta» est venu faire les premiers pas en leur apportant un soutien moral et financier. Et, le vice-président de la coordination des étudiants ressortissants de Matam à l’Uadb ne dira pas le contraire. A en croire Abdoulaye Bâ, ils reçoivent un nombre pléthorique d’étudiants. Pour dire, selon lui, c’est plus que nécessaire que toutes les autorités de la région de Matam unissent leurs forces pour voler à leur secours.