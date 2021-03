Un véhicule militaire a sauté sur une mine, mercredi, au cours d’une patrouille de liaison entre les villages de Bafata et Sikoum (Ziguinchor, Sud), faisant un décès sur le coup, a appris l’Aps du colonel Souleymane Kandé, commandant de la zone militaire numéro 5. Cinq autres soldats ont été blessés dans l’explosion et sont pris en charge au service médical du camp militaire de Ziguinchor, a indiqué la même source. «L’accident s’est produit mercredi vers 19h. C’était au cours d’une patrouille de liaison. Le véhicule militaire a sauté sur une mine entre les villages de Bafata et de Sikoum. Il y a eu un décès sur le coup et cinq blessés, dont un militaire amputé d’un membre. Ils sont en train d’être pris en charge sur le plan médical», a indiqué le colonel Souleymane Kandé.

La zone de Sikoum fait partie des bases rebelles démantelées récemment par l’Armée nationale dans le cadre des opérations de sécurisation menées dans cette zone frontalière avec la Guinée-Bissau.