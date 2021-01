Le Sénégal est à 600 morts du corona depuis mars 2020. Presqu’autant que le nombre de décès des accidents de la route par an. Quand les pays développés se lancent dans une course au vaccin contre le Covid-19, nous nous mettons dans les courses-poursuites et les excès de vitesse meurtriers. Pourtant le diagnostic a été fait et les symptômes connus. Certains ont proposé le vaccin des permis à points. Mais avec cette forme grave de l’indiscipline, il faudra une dose plus efficace.