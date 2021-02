Thiès, deuxième foyer de la pandémie du Covid-19, a reporté le lancement officiel de la campagne de vaccination, à la semaine prochaine. Pour cause : les autorités sanitaires de la région exigent d’abord le recensement de toutes les personnes ciblées pour cette présente campagne. Ainsi, elles ont demandé aux Infirmiers-chefs de poste de la région et à leurs autres collaborateurs de procéder au recensement de la cible. Il s’agit notamment des personnes âgées entre 19 ans et 60 ans avec une comorbidité et les plus de 60 ans.

En entendant, cedit recensement, le personnel de santé a, quant à lui, commencé à recevoir sa première dose, acquise auprès de la firme chinoise Sinopharm par l’Etat du Sénégal. Et c’est le médecin-chef de district, Dr Moustapha Faye, qui a donné hier le ton en se faisant vacciner devant son personnel.