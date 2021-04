La décision du Conseil des ministres de mercredi dernier a surpris à Vélingara. Aliou Sow, directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco-Sénégal), est appelé à d’autres fonctions et remplacé par le Dr Amadou Mame Diop. Dans la ville natale du sortant, on s’étonne que cette décision soit prise au moment où les chantiers pullulent au niveau des zones et sites touristiques du Sénégal du fait des initiatives prises par Me Sow. Il se dit également que son remplaçant, le maire de Richard-Toll, est celui-là même qui a remplacé le député maire de Vélingara, Mamadou Oury Baïlo Diallo, à la tête de la Commission contrôle et finances de l’Assemblée nationale. Mais Aliou Sow est, lui, loin de ces commentaires. Sur sa page Facebook, il a publié le post qui suit : «Je remercie le président de la République Macky Sall pour la confiance accordée et l’opportunité qu’il m’a donnée de servir mon pays à travers la Sapco-Sénégal. Et je tiens à lui exprimer ma profonde gratitude et ma sincère reconnaissance.»