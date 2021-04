Les questions migratoires étaient au cœur de la visite de Pedro Sanchez, qui a quitté Dakar hier après un séjour de moins de 48 h. Comme en 2005 après l’éclatement du phénomène «Barça-Barsakh», le Sénégal et l’Espagne ont signé un mémorandum sur la gestion des flux migratoires avec l’organisation des départs des travailleurs saisonniers qui vont rentrer aussitôt. C’est une façon de lutter contre l’émigration irrégulière qui n’a jamais tari, comme le montrent les dernières vagues de clandestins qui se sont abattues sur les côtes espagnoles il y a quelques mois.

C’est une nouvelle qui va peut-être diminuer les départs à bord de pirogues vers l’Espagne, avec une offre légale sur la table. Le Sénégal et le royaume d’Espagne ont signé hier un mémorandum d’entente sur la gestion des flux migratoires. La convention porte sur la migration circulaire. A cet effet, le chef de l’Etat a indiqué avoir mis en place une taskforce qui va s’occuper de la sélection des jeunes candidats à l’émigration encadrée. Le gouvernement va également organiser le départ saisonnier des intéressés. «L’Espagne a besoin de main-d’œuvre. Celle-ci peut être organisée. J’ai déjà mis en place une taskforce pour sélectionner, sur la base des cahiers de charge, les candidats pour aller pour une période. Après la saison, ils reviennent. Nous allons voir comment à leur retour leur donner des perspectives afin qu’ils aient du travail à temps plein», a expliqué le chef de l’Etat qui ne veut plus voir la jeunesse africaine mourir en mer. Macky Sall s’exprimait hier à la conférence de presse conjointe avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en visite à Dakar.

Il faut noter que l’Espagne concentre une forte communauté sénégalaise régulière et bien intégrée, selon Pedro Sanchez. Macky Sall parle de résidents sénégalais en Espagne qui travaillent dans des conditions décentes. «Notre action est de consolider cela et d’organiser des départs futurs dans le cadre des conventions qui viennent d’être signées, appelées migration circulaire», a dit le président de la République.

Par ailleurs, le Sénégal et l’Espagne connaissent une forte coopération bilatérale. Celle-ci est basée sur l’agriculture avec les fermes Natangué, l’environnement avec le projet de gestion des déchets solides, la défense et la sécurité ainsi que la lutte contre la migration irrégulière. S’y ajoutent les infrastructures hôtelières dont le projet espagnol à pointe Sarène. Il s’agit, selon le chef de l’Etat, de coopération gagnant-gagnant. En outre, l’ouverture d’une Chambre de commerce espagnole et de l’Institut Cervantès à Dakar va certainement contribuer à renforcer davantage cette coopération, car ces deux outils permettront d’intensifier les échanges commerciaux et culturels entre les deux pays.

Au-delà de la coopération officielle, Dakar souhaite développer un partenariat d’investissement avec Madrid en impliquant davantage les deux secteurs privés des deux pays «parce que c’est cela qui créera plus de croissance et de prospérité partagées», espère Macky Sall. Il faut ajouter que l’entretien entre Sall et Sanchez a également porté sur la situation au Sahel où les deux pays sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. «Nous sommes conscients que la paix et la stabilité de nos continents sont étroitement liés. Tout ce qui touche l’un affecte nécessairement l’autre», enchaîne le président de la République.

A l’aube de l’exploitation du pétrole et gaz, même s’il n’y a pas de partenariat spécifique entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures, des perspectives s’ouvrent. Selon le chef du gouvernement espagnol, les produits sénégalais dans ce domaine peuvent alimenter l’Espagne qui souhaite délocaliser des entreprises au Sénégal. Alors que l’Etat du Sénégal a promis de faciliter l’installation des entreprises espagnoles.