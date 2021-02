Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Plans nationaux d’adaptation aux changements climatiques du Sénégal», Kédou­gou initie des sessions de formation et de renforcement de capacités sur la gestion des risques climatiques. Dans cette région, les enjeux sont aussi importants.

Les changements climatiques sont une réalité. Dans le cadre du projet d’élaboration du Plan national d’adaptation aux changements climatiques du Sénégal, appuyé par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et le Fonds environnement mondial, la région de Kédougou est en train de «capaciter» ses ressources humaines évoluant dans les secteurs de la santé et de l’agriculture, entre autres. Il faut noter que le Plan national d’adaptation aux changements climatiques vise à réduire la vulnérabilité aux incidences des changements climatiques en renforçant les capacités d’adaptation et la résilience, intégrant de manière cohérente l’adaptation… Que faire face à cette situation ? «Deux mesures s’imposent : les mesures d’atténuation et celles d’adaptation. C’est ainsi que dans le cadre du Plan d’adaptation ce projet est mis en œuvre pour contribuer à l’adaptation aux changements climatiques. Il vise à accroître les capacités des parties prenantes pour mieux gérer les changements climatiques. Il y aura un renforcement des capacités des centres de suivi climatique et un cadre de gestion environnementale et sociale sera réalisé. C’est un atelier qui regroupe l’ensemble des acteurs régionaux et constitue une plateforme qui va permettre d’identifier, en termes de renforcement des capacités, les besoins dans tous les secteurs», explique le chef de la Division régionale de l’environnement et des établissements classés de Kédougou, Khadim Niasse.

En écho, l’adjointe au gouverneur chargé des Affaires administratives renchérit : «Ce changement climatique est une menace réelle. Il faut une alternative pour s’adapter aux effets néfastes de ce fléau, afin de soutenir les communautés et les acteurs les plus impactés.» Pr Henri Lô, consultant sur les questions environnementales, enchaîne : «Ce projet de trois ans vise à mieux évaluer les impacts du changement climatique et à adopter les politiques et budgets existants en matière d’intégration des risques posés par le changement climatique et des mesures d’adaptation à moyen et long terme. A terme, il permettra d’élaborer les plans nationaux d’adaptation aux changements climatiques.»

Dans cette région de Kédougou, les enjeux sont nombreux. Et les attentes sont aussi énormes. «Le plan nous permettra, en tant qu’organisation locale, de mieux nous préparer, nous outiller dans nos plans d’actions pour aider les communautés à faire face à ces impacts et aux différents risques liés aux changements climatiques», explique Moussa Sylla, responsable du projet agro-écologie de l’Association Keoh (Kédougou, encadrement et orientation du développement humain).