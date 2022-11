Aliou Cissé a tenu, ce lundi, un point de presse à Doha à la veille de la rencontre qui doit opposer le Sénégal à l’Equateur.

Il a partagé de la stature à adopter face aux Equatoriens.

« Nos avons envie de continuer cette aventure. A nous de préparer lucidement et surtout sereinement ce match. Il faut préparer cette victoire et surtout jouer de la 1ère jusqu’à la 90ème ou 95ème minute. Nous savons que nous sommes capables de marquer à n’importe quel moment de ce match-là. Mais c’est surtout de bien réfléchir et de jouer d’abord avant même de parler de victoire. Il ne faut pas que l’enjeu l’emporte sur le jeu. Ce que je demande à mes garçons, c’est de surtout se concentrer sur le jeu pour nous donner les moyens effectivement de gagner le match » a expliqué le Coach.

Le Sénégal doit affronter la Guinée- Equatoriale ce mardi 28 novembre 2022 à 15 heures GMT.