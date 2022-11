Le match

«C’était un match difficile, compliqué et très décisif parce que les deux équipes avaient perdu leur premier match. Je crois qu’on a maîtrisé la rencontre en première période, notamment sur le plan technique. On a eu plus le ballon et on aurait pu marquer plus d’un but. En deuxième période, on a marqué très tôt. On a été un peu déséquilibrés parce que le Qatar a joué pour gagner.

Malheureusement, on prend ce but, mais on savait qu’on pouvait marquer ce troisième but. On est satisfait de la prestation des garçons, notamment celle de Edouard Mendy qui nous a longtemps maintenus dans ce match.»

Dispositif avec deux attaquants

«Ça nous a aidés. Boulaye et Famara ont beaucoup mis d’impact sur la défense du Qatar pour se créer des espaces dans le milieu et faire des passes. Il ne suffit pas de tourner autour du bloc pour marquer des buts. J’ai décidé d’emmener un deuxième attaquant pour marquer ces buts. Je suis satisfait.»

Les cartons jaunes

«Je ne vais pas demander à mes joueurs de ne pas s’engager en rentrant sur le terrain. Les cartons sont discutables parce que, dans ce match (contre le Qatar), je n’ai pas vu des tacles ou gestes déplacés qui mériteraient un carton. Mais l’arbitre en a décidé autrement.»

«Finale» contre l’Equateur

«Pour ce match, il faudra de la concentration et de la détermination. Mais j’ai senti un groupe vraiment remobiliser et déterminer à faire quelque chose dans cette Coupe du monde. Je pense qu’on doit continuer comme ça. Ce sera un autre match contre l’Equateur. Il va falloir récupérer, remettre encore les ingrédients et rectifier sur le plan tactique pour nous améliorer et essayer de se qualifier.»

Par Hyacinthe DIANDY – hdiandy@lequotidien.sn (Envoyé spécial au Qatar)