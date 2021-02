La coopération italienne a accordé un financement de 4 milliards 500 millions de francs Cfa à l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs). Ce financement dont la convention a été signée vendredi, est destiné au Projet d’appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal (Pafisem).

Le Haut-commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), Hamed Diané Semega, et l’ambassadeur d’Italie au Sénégal, Giovanni Umberto De Vito, ont signé vendredi, un accord de financement d’environ 4 milliards 500 millions de francs Cfa. Un investissement destiné au Projet d’appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal.

Le Pafisem, renseigne l’Omvs, «vise à contribuer au renforcement de la production de semences, pilier de la production agricole et de la sécurité alimentaire, et à la structuration de la filière semences de qualité ; mais également, à promouvoir des actions de soutien aux mouvements paysans de la région, en particulier les associations de femmes et de jeunes (groupes vulnérables), et à catalyser les ressources techniques et économiques en promouvant l’innovation au niveau local et la structuration d’une filière, celle semencière, porteuse d’un fort potentiel de développement économique».

Pour le Haut-commissaire cité dans un communiqué, la signature de cet accord «consacre la volonté de l’Italie d’appuyer l’Omvs et ses Etats membres dans la recherche de la sécurité alimentaire, le développement économique et l’intégration régionale». Avec ce projet, précise Hamed Diané Semega, l’Omvs compte «combler des gaps importants tant en termes d’équipements que d’organisation et de formations». Le Pafisem, dit-il, leur «permettra de contribuer de façon notable à la modernisation de l’agriculture, clé de voûte du règlement de la question de l’emploi des jeunes et du développement».

De son côté, l’ambassadeur de la République d’Italie au Sénégal a indiqué que ce projet répond à un besoin de production de semences de très bonne qualité et sera fondé sur une démarche de développement local visant à assurer aux jeunes et femmes, qui composent la communauté locale, la maîtrise d’ouvrage de leurs actions de développement.

«De ce fait, sa mise en œuvre reposera sur une approche tenant en compte les aspects genre et de renforcement de capacités des hommes, femmes et personnes handicapées des communautés», assure le diplomate.

Les collaborateurs de M. Semega rappellent que «le partenariat entre l’Omvs et la coopération italienne a démarré un premier projet dénommée Projet d’appui à la gestion des ressources en eau et du nexus eau-énergie-agriculture dans le bassin du fleuve Sénégal, en abréviation (Wefe), pour le financement duquel l’Italie a contribué pour un montant de plus de 327 millions de francs Cfa. En plus de cette contribution financière, la coopération travaille depuis trois ans à la mise en œuvre d’activités au bénéfice des populations du bassin».

Bref, «les deux institutions sont depuis lors, sur le terrain de la santé et de l’amélioration de la qualité de vie des populations des Etats membres de l’Omvs».