Pas une semaine sous le soleil. Après avoir obtenu une liberté provisoire ce mercredi, assortie d’un contrôle judicaire et de certaines restrictions, le journaliste Pape Alé Niang a été arrêté ce lundi. Ce sont les agents de la Division des investigations criminelles, sur ordre du juge d’instruction, qui sont venus le chercher. «C’est le juge du 8ème cabinet, Mamadou Seck, qui a ordonné la levée du contrôle judiciaire du journaliste», avance Me Ciré Clédor Ly. Il faut savoir que Pape Alé Niang a été arrêté le dimanche 6 novembre dernier, puis a été placé sous mandat de dépôt pour diffusion d’informations militaires non autorisées par la hiérarchie, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Selon Me Cheikh Khoureyssy Ba, Pape Alé Niang est «victime de l’article 127 du Code de procédure pénale». Il explique : «Sur réquisitoire dûment motivé adressé au juge Mamadou Seck le procureur de la République, outré par l’intervention du journaliste sur le live de Mollah Morgun et la sortie jugée tendancieuse à propos du Dg de la Police nationale Bocar Seydou Yague, a requis la révocation de la mesure de contrôle judiciaire.» Il ajoute : «En application du texte de loi précité M. Mamadou Seck, après avoir fait arrêter immédiatement l’inculpé, va le remettre probablement sous mandat de dépôt. Le rendez-vous est pris demain (aujourd’hui) à 10:00 au 2ème cabinet. Les droits de la défense étant absolus, l’espoir est permis.»