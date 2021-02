De nombreuses personnalités se sont fait vacciner hier au ministère de la Santé et de l’action sociale, lors du démarrage officiel de la campagne de vaccination contre le Covid-19. A l’issue de cet exercice, certaines d’entre elles se sont confiées au Quotidien.

Pr Moussa Seydi, directeur du Service des maladies infectieuses et tropicales : «C’est un soulagement énorme pour nous praticiens»

«C’est un soulagement énorme pour nous praticiens. Nous sommes convaincus que le résultat sera bon, s’il plaît à Dieu. C’est bien organisé et il faudrait que l’organisation qui est faite ici continue et que la même qualité standard soit respectée. Si cela est fait, on verra le bout du tunnel, mais il faudrait encore des mois. Ce n’est pas en peu de temps qu’on fera vacciner beaucoup de personnes. D’ici là que le vaccin commence à monter en efficacité, des cas peuvent survenir. Il y a l’incubation. D’autres pourront tomber malade dans les deux, trois jours après la vaccination avant que le vaccin ne prenne effet. Je suis confiant par rapport à la politique qui sera menée pour la simple et bonne raison que c’est le président de la République lui-même qui a proposé d’acheter les vaccins. (…) Je ne peux pas dire que le vaccin est bien toléré et ne pas me vacciner.»



Pr Maguèye Guèye, Dg du Campus franco-sénégalais

«Nous devrions être les premiers pour l’exemple»

«(…) La raison principale qui m’a poussé à me vacciner, c’est que nous sommes en situation de guerre. Et quand on parle de guerre, ce sont les soldats qui sont en première ligne. Et actuellement, nos soldats sont en train de ratisser la Casamance. Mais lorsque les soldats arrivent en tant que vieux militaires, je sais que les fantassins sont en première ligne avec les commandos. Dans cette situation de guerre sanitaire, nous devons avoir des ouvreurs de route. (…) Nous nous devrions d’être les premiers pour l’exemple, pour l’exemplarité, pour montrer aux autres qu’il faut le faire. C’est cela qui va permettre de lever les doutes dans l’esprit des communautés. (…) Il faut voir une fois que d’entendre mille fois. C’est pourquoi nous sommes venus nous vacciner pour qu’on nous voit nous vacciner, pour que les autres sachent que c’est ce qu’il faut faire.»

Mame Birame Faye, personne âgée

«Avec ce vaccin, j’ai espoir que le coronavirus sera vaincu»

«C’est une bonne chose. Aujourd’hui, toutes les personnes âgées exposées au Covid-19 vont pouvoir souffler un peu et le pays en gagnera. Nous avons participé à la sensibilisation. Moi particulièrement j’ai fait une note circulaire adressée à tous les présidents des départements comme des communes. Toutes les régions sont à pied d’œuvre après le personnel de santé. Ça sera entendu. Les personnes âgées sont là debout sur la première ligne. Avec ce vaccin, j’ai espoir que le coronavirus sera vaincu. Toutes ces précautions prises sont bonnes. Nous devons seulement continuer à respecter les mesures barrières en portant des masques et en respectant la distanciation sociale.»

Abbé Gérard Diène, curé de la cathédrale de Dakar

«Le vaccin est un grand espoir»

«(…) Le vaccin c’est un grand espoir. Et en venant le prendre, nous rejoignons cet espoir de toute l’’humanité. Et nous prions pour que tout ce que nous en attendons puisse être atteint. J’invite le Peuple sénégalais à continuer à sensibiliser et je demande aussi à tous les leaders d’opinion de continuer à sensibiliser et à informer l’ensemble des Sénégalais. Je suis sûr du vaccin. C’est pourquoi je suis là. Et je prends le pari de faire confiance à tous les gens qui travaillent pour nous aider à bien vivre.»