Le gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye, a procédé hier au lancement de la campagne de vaccination contre la propagation du Covid-19. Le gouverneur de région a ainsi reçu la première dose, suivi du médecin-chef de la région médicale de Diourbel, du médecin-chef du district sanitaire, du maire de la ville, entre autres autorités.

Gorgui Mbaye a invité les populations à se faire vacciner, d’autant plus que le Baol est très impacté par la pandémie du coronavirus avec 1 735 cas et 135 décès depuis l’apparition du virus au niveau de la région. «La région de Diourbel fait partie des régions du pays qui ont payé le plus lourd tribut à cause de la pandémie. Il faudrait que toutes les couches sociales se fassent vacciner afin qu’on puisse reprendre une vie normale avant de souligner que 10 mille 881 doses seront injectées durant cette première phase de la campagne de vaccination régionale», a-t-il dit.

Le médecin-chef de la région a aussi profité de l’occasion pour rappeler que la vaccination n’empêche pas le respect des gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19.

Serigne Mountakha sera le 1er à se faire vacciner à Touba

Par ailleurs, le sous-préfet de Ndam, Babacar Ibra Mar, annonce qu’une cérémonie spéciale de vaccination sera organisée les prochains jours. A cette occasion, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, sera le premier à se faire vacciner pour que les populations de la cité religieuse de Bamba puissent suivre cet exemple.