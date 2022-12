L’heure du grand oral a sonné pour le 4ème Premier ministre du Président Macky Sall. Il s’agira, aujourd’hui, pendant plusieurs tours d’horloge, pour Amadou Ba de se prêter à un exercice qui était, naguère, inscrit dans le calendrier républicain et qui est revêtu d’un caractère solennel. Le Déclaration de politique générale (Dpg), pour ne pas le citer, reste un des plus grands temps forts d’une législature. La 14ème aura donc droit à ce grand moment de dialogue politique, de débats mais aussi de critiques. Ce moment n’était plus de mise depuis la suppression du poste de Premier ministre, décidée par le président de la République, Macky Sall, lors de sa prestation de serment, en avril 2019, au sortir de sa réélection au premier tour, après l’élection présidentielle de 2019.

La Dpg a lieu au moment où l’Hémicycle est pollué par l’affaire de l’agression physique du député Bby, Mme Amy Ndiaye Gniby, par deux de ses collègues de la coalition Yewwi askan wi (Yaw), MM. Massata Samb et Mamadou Niang, et au lendemain de la vigoureuse condamnation par le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, vendredi lors de la clôture de la session budgétaire, de ces «faits inédits de violence».

On pourrait s’attendre à une Dpg à forte consonance économique, vu le profil de l’homme désigné pour conduire l’attelage gouvernemental depuis presque trois mois, jour pour jour. Il a été pendant plusieurs années argentier de l’Etat avant de migrer vers d’autres stations ministérielles et d’atterrir à la Primature aujourd’hui. Mais, le premier des ministres pourrait ne pas occulter les autres questions liées au quotidien de ses concitoyens : sécurité, éducation, santé, le troisième mandat, etc.

Après la déclinaison de la politique de la Nation pour les prochaines années, telle que définie par le chef de l’Etat, le Pm Amadou Ba aura droit au regard critique des représentants du Peuple, à leurs encouragements, leurs félicitations suivant le camp politique dont ces derniers se réclament ou qu’ils défendent.