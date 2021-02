Des députés de l’opposition et ceux non-inscrits accusent la Commission ad hoc, constituée pour entendre Ousmane Sonko accusé de viols répétitifs et menace de mort, d’avoir falsifié le document du procureur visant X par un autre visant Sonko. Ils ont boudé la séance plénière et sont venus exiger de la police de laisser les journalistes venir filmer « la forfaiture ».

Le député Malick Gueye du Grand parti a déclaré ceci devant la presse : « C’est un faux document qu’on nous a présentés. En commission, la Présidente a lu un document du procureur visant X. Aujourd’hui, ils ont repris le rapport et ont visé Ousmane Sonko. A ce que je sache le procureur n’a pas changé le rapport ».