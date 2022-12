Une question d’actualité relative aux “crimes économiques” dont parle le dernier rapport de la Cour des comptes a été déposée hier sur la table du président de l’Assemblée nationale par les députés Guy Marius Sagna et Aminata Touré. Cette séance sera l’occasion d’interpeller le gouvernement sur les questions d’actualité qui concernent notamment le rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, précisent les concernés. Ils rappellent que c’est l’article 94 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui leur donne cette prérogative de demander la convocation du gouvernement devant le Parlement. “Les députés peuvent poser, aux membres du gouvernement, des questions d’actualité nationale ou internationale. Elles sont libellées succinctement. Les questions d’actualité doivent présenter un caractère d’intérêt général et se rapporter à un fait datant de moins d’un mois, au moment de leur dépôt (…)”, citent-ils.

Sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna a critiqué la gouvernance du Président Macky Sall. “Le gouvernement du Président Macky Sall, en plus de commettre des crimes de sang, commet des crimes économiques. Souvent, les deux vont ensemble. Les crimes de sang sont commis par le gouvernement de Macky Sall pour cacher des crimes économiques ou tuer celles et ceux qui se battent contre les crimes économiques”, peste le parlementaire. Il rajoute : “Parce que le Président Macky Sall et son gouvernement doivent expliquer au Peuple pourquoi pendant qu’ils disaient au peuple «restez chez vous!» pendant la période du coronavirus, qu’ils fermaient mosquées, églises et bois sacrés, pourquoi pendant que des Sénégalais contribuaient aux fonds Covid-19, des membres du gouvernement de Macky Sall volaient, pillaient le Peuple sénégalais ?” Guy Marius Sagna de se demander, “pourquoi pendant que les agents de santé n’avaient pas suffisamment de masques et de gants alors qu’ils luttaient contre le coronavirus -jusqu’au moment où je vous parle l’Etat reste devoir des arriérés de salaire aux agents de santé des Cte-, des membres du gouvernement de Macky Sall volaient largent des Sénégalais ? “.

Par Aliou DIALLO