L’entraîneur de Guédiawaye Fc et adjoint de l’Equipe nationale U17, Souleymane Diallo, tire un bilan positif de la participation des Lions au Mondial, qualifiés pour les 8es de finale. Optimiste, le technicien sénégalais se projette sur le prochain match contre l’Angleterre, prévu ce dimanche.

Bilan phase de poule

«C’est un bilan de satisfaction. Sur neuf points possibles, on en a pris six. Déjà c’est un élément de satisfaction. Enchaîner deux victoires d’affilée en Coupe du monde pour un pays africain, c’est un bilan satisfaisant. Et l’autre élément qu’on peut mettre sur le bilan, c’est la capacité de cette équipe sénégalaise à s’adapter à son adversaire… On a l’habitude de dire, dans une défaite, on a tendance à regarder le fond. C’est sur une défaite qu’on analyse le plus, qu’on retient ou qu’on rectifie nos erreurs. Je pense que sans nul doute, cette règle n’a pas fait exception à Aliou (Cissé). Il a dû apprendre du match qu’il a fait face à la Hollande. On avait produit un excellent contenu. Mais malheureusement en termes de score, ce n’était pas ça. On avait perdu. Mais l’un dans l’autre, ce match-play a beaucoup servi à cette équipe sénégalaise. Je n’ai pas parlé avec Aliou, mais le connaissant, je sais qu’il a beaucoup appris de cette défaite. Je l’ai dit à beaucoup de vos confrères, le Sénégal a fait ce qu’il devait faire. L’équipe a pris deux buts contre le cours du jeu qu’on pouvait éviter peut-être. Pour moi, c’est un de nos meilleurs matchs. Le Sénégal a produit un très bon contenu. Rappelez-vous que la Hollande n’est pas n’importe quelle équipe. Elle a été trois fois finaliste en Coupe du monde. C’est la Hollande qui a développé la philosophie du football total avec un jeu basé sur la possession. Pour moi, faire une telle production face à cette équipe, c’est vrai qu’on ne va pas se glorifier d’une défaite, mais l’un dans l’autre, on avait fait une très bonne production. C’était la même dynamique contre le Qatar. Vous avez vu, ça a payé. On a été plus concentrés et plus efficaces. Même si on avait la possession, mais on avait réussi à faire plus de passes. Ça c’est important. Dans le football moderne, plus on est concentré dans les gestes, surtout les passes en profondeur, plus on a la possibilité de gagner les matchs. Les statistiques contre le Qatar l’ont démontré. Contre l’Equateur, c’est le mental. Depuis quelque temps, le Sénégal se plaît dans cet exercice, à savoir être dos au mur ou d’être confronté à des matchs couperet. C’est un match référence. Aujourd’hui, on peut le considérer comme un match abouti. L’accent a été mis sur le mental et les garçons ont été déterminants. C’était un match plein d’émotion. Ils ont joué pour Pape Bouba Diop, pour tous les Sénégalais. Nous qui avons l’habitude de jouer des compétitions de ce genre, même si on est dans notre bulle, on sait ce qui se passe à l’extérieur. Donc ces garçons savent que tout le Sénégal est derrière eux. Ils ont l’obligation de faire plaisir parce que ce sont eux qui ont donné cette confiance au Peuple. C’est pourquoi ils ont joué pour Pape Bouba. Mais aussi ils ont joué pour le Peuple sénégalais.»

Absence Sadio Mané

«Pour moi, Sadio est dans le groupe. Contrairement à beaucoup de gens, Sadio, il n’est pas présent là-bas, mais il est présent. C’est l’absent le plus présent. Dans ce groupe, je sais qu’il échange beaucoup avec ses camarades. Je sais qu’il n’est pas là-bas, mais il est en train de jouer sa partition dans la performance du groupe. Mais on parle de sport collectif, on ne parle pas d’un sport individuel. C’est vrai, aujourd’hui la performance de Sadio avec l’équipe personne ne peut le nier. Sadio est d’un apport extraordinaire dans cette équipe. D’aucuns disent que ce sont 48% de la performance de l’équipe. Mais c’est à vérifier. Mais l’un dans l’autre, je sais que c’est quelqu’un qui a un apport important dans cette équipe. Mais encore une fois, on parle de sport collectif. Ce n’est pas un sport individuel. Les performances de Sadio sont le fruit de toute une équipe, de tout un travail collectif.»

Aspect à améliorer

«Je préfère en parler à Aliou. Parce que j’ai le privilège de pouvoir lui parler. Mais bon je dis qu’il est conscient. C’est une équipe, une œuvre humaine n’est jamais parfaite. Mais j’ai vu qu’ils sont en train de corriger cela. Maintenant il va falloir insister surtout sur les balles arrêtées. Les coups de pied arrêtés sont des éléments très importants, incontournables pour la performance sportive.»

Comment jouer contre l’Angleterre

«L’Equipe d’Angleterre, si elle est classée quatrième lors de la Coupe du monde passée, c’est en partie grâce aux coups de pied arrêtés. Sur les douze buts réalisés, les huit étaient sur des coups de pied arrêtés. Souvent les matchs sont fermés. Mais les gens font beaucoup attention aux coups de pied arrêtés, que cela soit offensif ou défensif. Eux ont beaucoup travaillé sur ça, ils ont fait des recherches sur les coups de pied arrêtés. Ils orientaient cette étude un peu sur la psychologie, comment on doit frapper les coups de pied arrêtés. Est-ce que c’est une chance ? Il y a l’engagement ? Le moral ? La détermination ? Ça veut dire que ce sont des gens qui portent une attention aux coups de pied arrêtés… Sur le papier, on peut dire que l’Angleterre est favorite. Mais dans le jeu, c’est favorable au Sénégal. L’Angleterre a tendance à avoir une zone de préparation, une zone de préparation médiane. On a la possibilité d’être agressifs dans cette zone. On a les cartes en main pour pouvoir battre cette équipe. Il ne faut pas les laisser la préparation. Parce qu’ils vont déjouer, ils vont vous fixer. Il ne faut pas leur donner la possibilité de se préparer. Nous on est forts dans ça, on est agressifs, on est dans la zone presse, on est bien organisés. C’est vrai que sur le papier, l’avantage est anglais, mais je pense que dans le jeu, le Sénégal a des arguments à faire valoir. Les garçons en veulent. Et je sais qu’ils savent qu’ils doivent écrire l’histoire du football sénégalais. Et voilà, ils en sont conscients. C’est ce qui est le plus important avec cette équipe sénégalaise. On a la chance d’avoir des garçons qui sont conscients de leur mission. Ils ont entamé une œuvre parfaite. Depuis 20 ans, on n’est pas en 8es de finale. Eux sont venus, on est en 8es. Pour moi, ils ont l’obligation de mettre la barre très haut. C’est-à-dire dépasser ce cap-là.»

Propos recueillis par Amadou MBODJI

ambodji@lequotidien.sn