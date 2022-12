Les attaques à main armée refont surface dans la zone de Gathiary, frontalière avec le Mali. Ce jeudi, aux environs de 9h, en pleine journée, des bandits se sont attaqués au véhicule de transport de la contrée, communément appelé «Horaire». Ils ont tué le chauffeur avant de prendre la clé des champs emportant dans leur retraite, des bagages et de l’argent des passagers. Les éléments du Garsi sont à leurs trousses.

Par Abdoulaye FALL – Ce sont des populations consternées qui ont été tirées des bras de Morphée, ce jeudi dans la commune de Gathiary. Après qu’elles sont informées d’une attaque à main armée sur la route entre Gathiary et Kidira. Des bandits encagoulés ont attaqué le véhicule qui assure la navette entre le village chef-lieu de la commune, Gathiary, et Kidira. Ils l’ont braqué en plein milieu de la brousse peu après qu’il a quitté le village et ont ouvert le feu, ont raconté des populations. Ils ont tiré à bout portant sur le chauffeur qui a fini par succomber. Avant de prendre la clé des champs. «Ils sont repartis vers le Mali», ont témoigné des populations très consternées. Diadié Sawané, maire de la commune, joint par téléphone, exprime toute sa peine. «C’est affreux», s’est-il fendu. Il appelle de toutes ses forces au renforcement de la sécurité dans cette partie du pays, frontalière avec le Mali, en proie à des attaques djihadistes.

«Bien qu’il y ait le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (Garsi) basé à Kidira, il faut ériger une brigade de gendarmerie dans la commune. Ce qui dissuaderait les délinquants. Il faut aussi multiplier les patrouilles conjointes armée-gendarmerie, le long de la frontière», conseille l’édile, le cœur serré. «Ici, c’est une zone très enclavée et les populations sont laissées à elles-mêmes. L’Etat doit mieux prendre en compte la problématique de la sécurité dans cette contrée. Nous sommes frontaliers avec le Mali et tout le monde connaît la situation dans ce pays. La sécurité doit être bien renforcée avec l’érection d’une brigade de gendarmerie avec, de manière fréquente, des patrouilles organisées, le long de la frontière», enchaîne-t-il. A cause de la porosité des frontières, les délinquants réussissent à traverser librement la frontière pour rejoindre le Mali, déplorent des habitants du village, meurtris par la mort du chauffeur. En attendant, les éléments du Garsi sont à leurs trousses.

afall@lequotdien.sn