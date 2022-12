L’Asc Ville de Dakar a enregistré hier une première victoire en Coupe d’Afrique féminine des clubs. L’équipe de la Municipalité, qui représente le Sénégal à l’édition 2022, a battu l’Apr Bbc du Rwanda (57-37). Après deux défaites, l’équipe championne en titre du Sénégal s’offrent son ticket pour les quarts de finale.

Par Woury DIALLO – Il fallait au moins une victoire pour espérer poursuivre l’aventure en Coupe d’Afrique féminine des clubs. Après deux défaites en autant de sorties, l’Asc Ville de Dakar a finalement enregistré une première victoire face à l’Apr Bbc du Rwanda (57-37), hier sur le parquet de l’Université Eduar­do Mondlane de Maputo dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe B.

Un succès qui permet à l’équipe championne en titre sénégalaise de décrocher son ticket pour les quarts de finale.

Une rencontre dominée de bout en bout par les protégées du coach Ousmane Diallo qui n’ont perdu que le troisième quatre-temps avec notamment deux petits points d’écart (10-12). Après une entame parfaite dans le premier quart temps (7-16), elles vont dérouler dans le second (10-15) pour s’offrir 14 points d’écart à la pause (17-31). Avant de terminer sur une bonne note le dernier quart temps (8-16).

Emmenée par la doyenne de l’équipe et ancienne internationale sénégalaise, Fatoumata Diango, meilleure marqueuse de cette rencontre avec 20 points, le club de la Muni­cipalité a finalement trouvé ses marques et son basket pour s’imposer de 20 points (37-57).

Costa do Sol en quarts, demain

Grâce à cette victoire, l’Asc Ville de Dakar termine à la troisième place de son groupe et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique féminine des clubs. Elle sera opposée à Costa do Sol, 2e du groupe A, demain, toujours au stade de l’Université Eduardo Mondlane de Maputo. Champions en titre du Mozambique 2022 après avoir battu le Ferroviario da Beira, les «Canarinhas», comme on les appelle, comptent sur ses internationales, à l’image de Mucauro, pièce maîtresse de l’équipe. En 2019, lors de la dernière édition, au Caire, elle était désignée meilleure joueuse du tournoi, alors qu’elle évoluait sous les couleurs de Ferroviario. Avec trois victoires contre une seule défaite, le staff technique de Ville de Dakar est averti.

