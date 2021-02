Le Comité exécutif de Fiba-Monde a confirmé la Lettonie en tant qu’hôte du Mondial U19 2021. La compétition réunissant 16 équipes nationales se déroulera du 3 au 11 juillet 2021 à Riga et à Daugavpils. Le Mali champion d’Afrique des U18 et le Sénégal finaliste représenteront l’Afrique pour la deuxième fois consécutive.

Le pays balte est riche d’une belle expérience dans l’organisation d’événements sportifs majeurs, notamment du Fiba Women’s EuroBasket 2019 et du Fiba EuroBasket 2015. Il a également accueilli la 18e édition du camp «Basketball Without Borders Europe» en 2019 et, plus récemment, un des groupes des éliminatoires du Fiba Women’s EuroBasket 2021.

