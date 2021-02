Les fournisseurs locaux de l’industrie minière de Kédougou, réunis au sein d’une plateforme (Plafomine), ont eu des échanges avec leurs homologues de l’Alliance des fournisseurs burkinabè de biens et services miniers (Absm). Séduits par le modèle d’entreprise burkinabè, la Plafomine veut s’inspirer de l’expérience du pays des hommes intègres.

Les membres de la Plateforme des fournisseurs locaux de l’industrie minière (Plafomine) de Kédougou ont rencontré leurs homologues burkinabè pour sceller un modèle de partenariat dans la fourniture de biens et services miniers. La plateforme ambitionne d’être un partenaire privilégié des entreprises minières officiant dans la région de Kédougou. Penda Bianquinche, chargée de label de la Plafomine de Kédougou, explique que les entreprises membres de la plateforme ont suivi plusieurs sessions de renforcement de capacités pour s’adapter aux standards des entreprises du secteur géo extractif dans le domaine du marché public. Elle précise ainsi que «le dernier rapport de l’Itie du Sénégal a mis en relief le fait que les Pme de Kédougou ne bénéficient que de 4% de la manne financière générée par la fourniture des biens et services dans le secteur minier au moment où dans certains pays de la sous-région les pourcentages oscillent entre 30 et 40%. C’est pour mieux comprendre les mécanismes mis en place afin que davantage d’opportunités économiques soient offertes par les mines aux Pme que la Plafomine a programmé ce voyage au pays des hommes intègres dont les avancées sont indéniables». Cette importante initiative a été rendu possible grâce au concours financier de l’Adepme qui, dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence (Ffu) crée par l’Union européenne pour venir en aide aux pays d’Afrique les plus fragiles et les plus affectés par la situation migratoire et à travers le programme dénommé «développer l’emploi au Sénégal», a entièrement pris en charge ce voyage d’études. Qui s’inscrit parfaitement dans sa feuille de route relative à la densification du tissu d’entreprises, à un accompagnement complet à la formalisation des entreprises ciblées et au renforcement des activités d’assistance technique des Petites et moyennes entreprises (Pme) à travers un appui du fonds à frais partagés.